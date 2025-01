Como tirar o cochilo perfeito, e 10 motivos para você adotar o hábito

5. Ajuda a chegar a conclusões lógicas: tem menos tempo disponível? Pois um cochilo de 26 minutos após a principal refeição pode aumentar o raciocínio em 34% e a tomada de decisões certas em até 54%, concluiu um estudo da Nasa.

6. Eleva o humor: a agência espacial americana descobriu ainda que dormir por apenas 10 minutos faz reduzir a adenosina (substância do cérebro responsável pela sensação de sono), podendo ajudar a aumentar a energia física e mental e a manter o humor equilibrado, tornando-nos mais resilientes emocionalmente.

7. Aumenta a criatividade: uma cochilada de uma hora e meia a duas envolve um ciclo completo de sono, melhorando a criatividade, pois entra-se na fase REM (sigla em inglês para "movimento rápido dos olhos"), e esse sono profundo estimula o hemisfério direito do cérebro, associado à intuição e capacidade de expressão. "Eventualmente, algumas pessoas conseguem entrar antes na fase REM (a última do ciclo do sono, de uns 10 minutos, e que se repete por quatro vezes ao longo da noite)", afirma Wimer Bottura, psiquiatra pelo Instituto de Psiquiatria da USP.

8. Rejuvenesce a cognição: como o cérebro regride com a idade, tirar sonecas pode ajudar a mantê-lo jovem por mais tempo. Descobriu-se que regularmente (várias vezes na semana) esse hábito é capaz de retardar o envelhecimento entre três a seis anos. "E evita Alzheimer, depressão e apneia do sono", diz Pereira.

9. Ajuda no desenvolvimento: para crianças até os 3 anos de idade, cochilos são recomendados e essenciais para o desenvolvimento do sistema nervoso e do cérebro. Eles também ajudam a prevenir acessos de raiva, birras e fadiga.

10. Turbina o desempenho intelectual: o sono breve, ao revitalizar a mente, torna-a aguçada, menos sujeita a sobrecargas e preparada para o aprendizado, sobretudo na fase escolar, concluiu um estudo da Universidade da Califórnia (EUA).