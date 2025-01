O que acontece no seu corpo quando você usa melatonina por conta própria

Lembre-se: até o momento não há aprovação da Anvisa para uso do suplemento de melatonina para tratar distúrbios do sono, humor, concentração, entre outros quadros de saúde.

Fontes: Alan Luiz Eckeli, professor de neurologia e medicina do sono na FMRP (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto) da USP; Marcelo Polacow, farmacêutico, mestre e doutor em farmacologia pela Unicamp e presidente do CRF-SP (Conselho Regional de Farmácia em São Paulo); e Murilo Brasileiro Ramos Galvão, psiquiatra, médico do sono e coordenador do Ambulatório do Sono do HC-UFPE (Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco), que integra a rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares). Revisão técnica: Murilo Brasileiro Ramos Galvão.

Referências:

Ministério da Saúde/Anisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

2023 Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Insomnia in Adults - Brazilian Sleep Association". Suplemento especial número 002/2023, vol. 16. Sleep Science. Disponível em https://lp.thieme.de/journals/sleep-science/1984-0063

Savage RA, Zafar N, Yohannan S, et al. Melatonin. [Atualizado em 2024 Fev 9]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534823/