Vício em zolpidem: 'Tomava 40 comprimidos por dia e fui internada 2 vezes'

A bancária Angélica Prado, 34, tem dificuldades para dormir desde a infância. Mas o diagnóstico de insônia crônica só veio em 2014, junto à recomendação de tomar zolpidem, um remédio indutor do sono. Esse foi o começo de uma relação problemática. Angélica desenvolveu dependência ao medicamento e em uma crise de abstinência tomou 85 doses de uma vez. Ao VivaBem, ela compartilha sua história e a jornada para deixar de usar o remédio.

"Eu tenho dificuldade para dormir desde criança, lembro de ficar horas com os olhos abertos no escuro tentando pegar no sono. Tenho trauma até hoje de ficar no escuro e não conseguir dormir.