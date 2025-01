Não é abdominal: exercício ajuda a fortalecer abdome, lombar e quadril

Use a posição de flexão de braços: Em vez de apoiar os cotovelos e antebraços no chão (posição tradicional da prancha), quem é iniciante pode fazer o exercício com os braços estendidos. Assim, fica mais fácil aguentar mais tempo realizando o exercício. Após algumas semanas, quando a força muscular aumentar, passe a executar a "posição original".

Deixe os pés mais separados: Ao afastar as pernas você aumenta a estabilidade do corpo e diminui o trabalho dos músculos do core, o que permite manter-se mais tempo em posição de prancha. Com o passar das semanas, conforme o condicionamento evoluir, vá aproximando os pés.

Aumente o tempo gradativamente: Se você não consegue ficar nem 1 minuto na posição, pode começar, por exemplo, com cinco séries de 30 segundos. Depois de algumas semanas passe a fazer quatro séries de 40 segundos e, por fim, tente as séries de 1 minuto. Converse com um profissional de educação física para definir o melhor plano para sua evolução.

Invista em outros exercícios: Faça outros movimentos mais fáceis para trabalhar os músculos da barriga, como o abdominal reto (convencional). Assim, você fortalece a região e a deixa mais bem preparada para executar a prancha.

Veja também alguns erros comuns dos praticantes do exercício:

Não manter a coluna ereta (o que pode causar lesões na região lombar, sobretudo se você pretende ficar um período maior de tempo na postura);