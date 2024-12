Gordura abdominal: saiba quais alimentos podem ajudar a eliminá-la de vez

Cinco alimentos que ajudam a reduzir a gordura abdominal

Imagem: iStock

1. Fibras solúveis: encontradas em cereais, frutas, legumes e leguminosas, as fibras absorvem água, formando uma espécie de gel no estômago que aumenta a saciedade, diminuindo a ingestão de calorias em excesso. Além disso, elas reduzem a absorção de gorduras e açúcares de outros alimentos.

2. Proteínas: esse nutriente estimula a liberação do peptídeo YY, um hormônio que atua no trato digestivo, promovendo saciedade. Ele também já se mostrou eficaz no desenvolvimento muscular, o que leva ao aumento do metabolismo. Além disso, pesquisas revelaram que a turma que mantém uma dieta mais recheada de fontes de proteína, como carnes, ovos e laticínios, tem menos gordura na região da cintura.

3. Iogurte natural: mas também vale kefir, uma bebida fermentada à base de leite; ambos são fontes de probióticos. Esses micro-organismos oferecem diversos benefícios à saúde, como melhorar o funcionamento do intestino e do sistema imune. Estudos já mostraram também que alguns tipos podem ajudar na perda de peso e de gordura abdominal. Dois exemplos são os Lactobacillus fermentum e Lactobacillus amylovorus, que, segundo um trabalho feito no Canadá, alteraram a flora intestinal, o que foi associado à redução no acúmulo de gordura corporal.