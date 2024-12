Abdominal na máquina é melhor? Veja 10 mitos e verdades sobre o exercício

VERDADE. Ao realizar exercícios localizados para o abdome, haverá uma certa hipertrofia dos músculos, dando a eles uma melhor forma. A definição muscular depende, principalmente, da relação entre massa muscular e de gordura corporal, portanto, quanto menor for a quantidade de gordura no corpo, melhor será a aparência do abdome.

3. Fazer abdominal queima gordura localizada

MITO. Nenhum exercício é capaz de queimar gordura de regiões específicas do corpo. Nosso organismo usa a gordura como substrato energético para a execução das atividades, mas ele busca esse combustível no corpo todo, não em regiões específicas.

Ainda que os abdominais não tenham a capacidade de remover a gordura que está localizada, ao fazer esses exercícios, a taxa metabólica na região aumenta e permite que, no futuro, os adipócitos (células de gordura) não se acumulem mais no local. Os adipócitos se formam em regiões onde a taxa metabólica é menor, na região do organismo que o corpo menos trabalha. Ao aumentar a taxa nessa região, o risco de acumular gordura ali é menor.

4. Abdominal pode ser feito todo dia

MITO. O exercício exacerbado machuca a musculatura, portanto, é preciso dar o devido tempo de descanso. A indicação varia de acordo com a intensidade da sessão de treinamento, podendo ser de 12 horas até dois dias.