Maca peruana é afrodisíaca? Para que serve e 10 benefícios reais da raiz

A maca peruana consumida após o exercício ajuda a reduzir a fadiga muscular e dores, pois diminui a quantidade de ácido lático e ácido malônico no organismo.

Uma pesquisa realizada pela School of Psychology and Sports Sciences mostrou que ciclistas do sexo masculino melhoraram seu desempenho após 14 dias de consumo da maca peruana. Eles diminuíram o tempo que levavam para completar uma prova de 40 km e mostraram mais disposição.

10. Turbina a imunidade

Imagem: iStock

A maca peruana fortalece e dá energia. Além disso, combate à fadiga e melhora a resistência. Isso ocorre porque o alimento aumenta os níveis de antioxidantes importantes no organismo, como a glutationa e o superóxido dismutase.

Além disso, a maca peruana é rica em vitaminas do complexo B, vitamina C, zinco, magnésio que proporcionam um equilíbrio imunológico no corpo.