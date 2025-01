Sal ajuda mesmo? O que fazer quando a pressão está baixa qual o perigo?

Como ajudar uma pessoa com pressão baixa?

Em pessoas assintomáticas, não há necessidade de nenhuma intervenção. Quando há sintomas de tontura, escurecimento visual, palidez e sudorese, a primeira providência é sentar ou deitar o indivíduo, para evitar que se machuque, em caso de desmaio.

A pressão pode subir mais rapidamente com a pessoa deitada com as pernas elevadas um pouco acima do tronco e cabeça.

Quando ocorre a perda total de consciência, a pessoa deve ficar deitada, em local protegido e deve ser solicitada ajuda imediatamente. Enquanto isso, é importante verificar se o indivíduo está respirando e com batimentos cardíacos.

Quando procurar ajuda?

Quem apresenta episódios de tontura e perda de consciência deve procurar auxílio médico para buscar um diagnóstico.