Vive estressado ou sozinho? Isso pode aumentar risco de ter demência cedo

O risco de desenvolver alguma forma de demência que atinge pacientes jovens — com menos de 65 anos — pode ser minimizado com mudanças de hábitos, concluiu um estudo liderado por pesquisadores da Universidade de Maastricht, nos Países Baixos, e de Exeter, no Reino Unido. A pesquisa foi publicada no periódico JAMA Neurology em dezembro de 2023.

Como o estudo foi feito?

Cientistas identificaram 39 fatores de risco para demência. Eles revisaram casos da condição em pessoas mais velhas e mais jovens no Biobank UK (Banco de Dados Biológicos do Reino Unido). Entre os fatores estavam os sociodemográficos, genéticos, ambientais, cardiometabólicos, psiquiátricos, hábitos e estilo de vida, marcadores sanguíneos e outras questões de saúde associadas em grandes números a pacientes que adoeceram com demência.

Os pesquisadores então acompanharam a saúde de mais jovens. Eram 356.052 pessoas com menos de 65 anos que não haviam recebido um diagnóstico de demência na primeira avaliação. O acompanhamento foi entre 2006 e 2010. Cada um forneceu amostras de material biológico, respondeu a questionários e passou por exame físico.