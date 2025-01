Sono durante o dia? Hábito pode facilitar síndrome associada à demência

Idosos que apresentam sonolência diurna têm maior risco de desenvolver uma síndrome associada à demência, sugere um novo estudo publicado no periódico Neurology, liderado por pesquisadores da Universidade de Tours, na França.

Segundo o artigo, há evidências de que distúrbios do sono estão relacionados com maior risco de declínio cognitivo. No entanto, ainda não se sabe se dormir mal também teria relação com uma síndrome que antecede a demência e que envolve queixas cognitivas e alterações motoras, como redução da velocidade da marcha.

Para investigar essa associação, os pesquisadores acompanharam, durante três anos, 445 voluntários com mais de 65 anos e sem demência. Logo no início, todos responderam a questionários para avaliar queixas cognitivas e a qualidade do sono, incluindo perguntas sobre episódios de acordar no meio da noite, demora para adormecer, sonolência ao dirigir ou em atividades sociais, além de disposição para atividades diárias. A velocidade da caminhada foi avaliada anualmente em testes de esteira.