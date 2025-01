Menos sal, dormir mais, emagrecer: 9 dicas para controlar pressão alta

Imagem: iStock

4. Se ganhou peso, emagreça. Com sobrepeso, a pressão sobe de forma crônica e isso tem a ver com o acúmulo de gordura nas paredes dos vasos, que reduzem de diâmetro. Isso faz com que a "força" da passagem do sangue seja maior, potencializando também o risco de infarto. Portanto, busque emagrecer e manter a circunferência abdominal abaixo de 88 cm (para mulheres) e 102 cm (para homens).

5. Pratique atividades físicas. Caminhada, natação, hidroginástica e musculação por, pelo menos, três vezes na semana por aproximadamente 30 minutos, no mínimo, são atividades que beneficiam a circulação, aumentam a resistência do coração e melhoram a respiração, podendo reverter uma leve hipertensão. Mas, antes de querer se exercitar, é indicado fazer um check-up geral de saúde.

6. Siga uma dieta saudável. Para não ter picos de pressão, evite refeições muito pesadas e troque embutidos, enlatados, refrigerantes, congelados por uma alimentação natural, rica em frutas, verduras, carnes magras, cereais integrais e derivados do leite, como iogurte natural e queijos brancos. Além disso, beba entre 1,5 e 2 litros de água ao dia, para se hidratar e os órgãos funcionarem bem.

Imagem: iStock

7. Consuma menos sal e açúcar. Enquanto o sal faz com que o corpo retenha líquido, sobrecarregando o sistema circulatório e os rins e contribuindo para o aumento da pressão, o açúcar coopera para o ganho de peso, obrigando o coração a bombear o sangue com mais força. Portanto, não ultrapasse na soma das refeições totais do dia mais que 1 colher (chá) rasa de sal e 5 colheres (chá) de açúcar.