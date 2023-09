Aquecer plástico no micro-ondas pode fazer mal; dá para reduzir dano?

Ainda é difícil provar que o microplástico dentro dos órgãos pode causar doenças ou fazer algum mal para a saúde, mas há estudos que indicam maior incidência de doenças de pulmão, como câncer e fibrose no tecido pulmonar, entre trabalhadores de fábricas de plástico.

Não é só o microplástico

Além das partículas minúsculas de plástico que são soltas durante o aquecimento, o material também contém outras substâncias que podem fazer mal à saúde, como o bisfenol A, ou BPA.

Os plásticos com os números 3, 6 e 7 podem conter substâncias como bisfenol A e ftalatos, que podem ser prejudiciais à saúde quando ingeridos. Quando esses plásticos são aquecidos, eles podem soltar essas substâncias na comida. Opte por plásticos com rótulos de 'livre de BPA' ou 'sem ftalatos' quando for usar no micro-ondas. Marcella Oliveira, nutricionista dos Hospitais São Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru

O BPA muitas funções nos plásticos, às vezes fazendo parte da fórmula do produto, ou em alguns casos como aditivo antioxidante ou estabilizante. Entretanto, em alguns países, já existe proibição do uso.

"Como o BPA tem sido repertoriado pela bibliografia médico-farmacêutica como causador de muitos males à saúde, o mais recomendado para a pessoa leiga é evitar plásticos na conservação ou no aquecimento de alimentos", alerta Álvaro do Amarante, professor do curso de engenharia de alimentos da PUC-PR.