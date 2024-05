Microplásticos na comida: saiba quais alimentos podem conter mais

Não é exagero dizer que não existe lugar no mundo livre de plástico. Segundo cientistas, ele está em todos os lugares: na água, no ar e até na comida que consumimos. Saiba abaixo quais alimentos podem conter mais o material.

Peixes

Filé de peixe Imagem: iStock

A partir dos anos 2000, cientistas começaram a ver efeitos graves do material nos oceanos. "Tem uma grande 'sopa de plástico' no meio ambiente", afirma Luís Fernando Lourenço, pesquisador do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP e um dos autores do estudo que encontrou microplásticos em pulmões humanos.