Cuidado, prefeito: mesmo sem vírus, água do mar não deve ser bebida

O prefeito do Guarujá, Farid Madi (Podemos), bebeu a água do mar para reforçar a segurança para os banhistas após o surto de virose nos municípios do litoral paulista. A atitude, no entanto, é arriscada e pode trazer problemas sérios para a saúde.

Quais os riscos de tomar água do mar

Consumo de água não potável pode até matar. Mesmo que a água do mar não esteja contaminada, ela não é ideal para consumo. Agentes infecciosos, responsáveis por diversos tipos de doenças, conseguem se desenvolver na água.

Existem diversos tipos de doenças transmitidas por água não tratada. Amebíase, infecção de intestino causado por amebas; cólera, infecção bacteriana aguda que causa até 143 mortes por ano no mundo; esquistossomose, causada por contato com larvas de vermes; e hepatite A, inflamação no fígado que causa diversos sintomas, como febre e pele amarelada, são algumas delas.