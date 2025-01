'Pesadelo dos cruzeiros': o que é o vírus por trás de casos de virose em SP

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou a presença de norovírus em amostras de fezes humanas de pacientes atendidos na Baixada Santista, onde houve grande aumento no número de casos de virose nas últimas semanas.

O material foi coletado nos municípios de Guarujá e Praia Grande, e analisado pelo Instituto Adolfo Lutz. Apesar da identificação do vírus, a secretaria afirmou que serão realizadas mais investigações para identificar a origem exata do surto no litoral paulista.

O que é o norovírus

Extremamente contagioso. O norovírus é extremamente contagioso e "o principal vilão" quando o assunto são surtos de gastroenterite, com sintomas como diarreia e vômitos. Normalmente, o vírus é transmitido a partir do contato com materiais manipulados sem os devidos cuidados com a higiene.