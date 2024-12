Água com canela realmente emagrece? Vale acrescentar limão e cravo?

Beber água com limão não tem efeito milagroso. Como advertem os especialistas em nutrição, não dá mais para acreditar que o consumo de apenas um alimento (ou bebida), isoladamente, e sem as devidas mudanças no estilo de vida, esteja associado ao benefício da perda de peso.

Mas a prática de espremer um limão em um copo de 150 ml de água e repetir a dose ao longo do dia é vista pelos especialistas como uma estratégia que colabora para o consumo diário da quantidade de vitamina C, suficiente para atender às funções que ela tem em nosso organismo.

Quanto à adição do cravo-da-índia, saiba que o principal componente ativo nele é o eugenol, substância que modula a via de sinalização e a resposta imune, reduzindo a inflamação. Porém, de novo, não faz emagrecer.

Para quem pratica atividades físicas regulares, o óleo essencial de cravo-da-índia é bastante útil para aliviar a tensão muscular e combater a fadiga.

Estudos mostram que o cravo-da-índia pode ter um efeito benéfico no controle do açúcar no sangue e no estresse oxidativo do organismo. Mas as análises foram realizadas em ratos com diabetes, por isso seriam necessárias pesquisas em humanos para comprovar efeitos positivos em pessoas com a condição.

Contraindicações

Embora seja raro, algumas pessoas são alérgicas à canela. Nesses casos, é fundamental evitar o consumo, pois surgem sintomas desagradáveis, como coceira, inchaço e, em casos mais graves, falta de ar.