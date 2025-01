Suco de mamão com laranja e maracujá: para que serve e como fazer?

Diminui o estresse: o maracujá contém compostos que atuam no sistema nervoso, promovendo um efeito calmante e aliviando a ansiedade. Além disso, pode auxiliar na produção de serotonina, neurotransmissor relacionado ao bem-estar e ao sono.

Contribui com a saúde cardiovascular: a laranja contém flavonoides, que reduzem o colesterol LDL (considerado "ruim"), contribuindo para a prevenção de doenças cardíacas. A presença de fibras no mamão e no maracujá também influencia no controle dos níveis de pressão arterial e colesterol.

Aumenta a saciedade: as fibras das frutas prolongam a sensação de saciedade, o que é benéfico para quem deseja controlar o apetite e perder peso. Isso ocorre porque as fibras retardam o processo de digestão, diminuindo a sensação de fome por mais tempo.

É fonte de antioxidante: a bebida contém vitaminas A e C, que auxiliam no combate aos radicais livres no organismo, responsáveis por danos celulares e envelhecimento precoce. O consumo regular de sucos com essas vitaminas pode ajudar na manutenção da saúde da pele e do corpo em geral.

Faz bem para a pele: a combinação de vitamina C e antioxidantes no suco protege a pele contra danos causados pelos radicais livres, estimula a produção de colágeno e favorece um aspecto mais saudável e jovem.

Contribui com o colesterol: as fibras presentes no mamão, na laranja e no maracujá podem reduzir os níveis de colesterol "ruim" (LDL) no sangue. Isso ocorre porque elas se ligam ao colesterol no intestino, evitando sua reabsorção e facilitando sua excreção.