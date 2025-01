Pronta para o verão: 5 itens que toda dieta anti-inflamatória deve ter

Muitas doenças têm base na inflamação exacerbada do corpo, mas alguns alimentos podem reduzir esse processo. Uma dieta do tipo se baseia em cinco principais itens, cujos níveis de compostos antioxidantes e anti-inflamatórios variam de acordo com as condições de cultivo (como clima e qualidade do solo) e com as condições de armazenamento (qual temperatura foi armazenado e há quanto tempo). Por isso não tem muito como padronizar o quanto é necessário comer, como é feito com medicamentos.

A indicação de Verônica Laino, nutricionista pós-graduada em nutrição clínica e esportiva funcional e coach de emagrecimento, é incluir diariamente ao menos um item da lista a seguir em cada refeição do seu dia.

1. Chás