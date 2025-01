Dieta OMAD: versão extrema do jejum intermitente é segura?

A seguir, veja os possíveis riscos da OMAD:

Atrapalha a manutenção do peso: Quem faz a dieta OMAD pode perder peso rapidamente com a restrição de calorias. O problema é que, em alguns casos, é comum que a pessoa abandone a prática em pouco tempo, pois é difícil sustentar esse hábito alimentar por longos períodos. Dessa forma, costuma engordar novamente ou entrar no "efeito sanfona", ou seja, engordar e emagrecer em um curto espaço de tempo.

Ingestão inadequada de nutrientes: É importante consumir alimentos ricos em nutrientes como vitaminas, minerais, proteínas, fibras e gorduras saudáveis. E fica mais complicado ingerir todos esses itens em apenas uma refeição. Por isso, a pessoa que realiza a dieta OMAD pode ter uma deficiência de nutrientes.

Risco de transtornos alimentares: Segundo Brito, estudos apontam que, para quem tem tendências a ter transtornos alimentares como anorexia e bulimia, o jejum frequente é um gatilho para aumentar o risco desses problemas de saúde. "Por isso, é fundamental o acompanhamento médico para que seja realizada uma avaliação individual antes de começar qualquer dieta", afirma.

Indisposição: O alimento é considerado o combustível do corpo. Quando há uma restrição severa de nutrientes, é comum que o indivíduo sinta indisposição para realizar suas tarefas do dia a dia. Geralmente, esses sintomas ocorrem principalmente no início da dieta OMAD, quando o organismo ainda não se adaptou às mudanças alimentares.

Perigosa para quem tem diabetes: Para quem tem diabetes, síndrome metabólica que provoca a falta de insulina ou a incapacidade de produzi-la, a dieta OMAD é bastante arriscada: é importante realizar refeições regulares para manter os níveis estáveis de açúcar no sangue. Portanto, não deve ser realizada por esse grupo de pessoas.