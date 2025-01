Atenção à dieta: esses 3 hábitos alimentares parecem saudáveis, mas não são

Especialistas recomendam prestar mais atenção na origem do carboidrato que estamos levando ao prato, do que necessariamente no nutriente em si. Exemplo: uma coisa é o carboidrato do pão, macarrão e biscoito não integrais. Outra é o carboidrato que vem das massas integrais, frutas e legumes, que são carboidratos complexos e, por isso, vêm acompanhados de vitaminas e fibras.

2. Usar óleo de coco como substituto para outros óleos

Apesar da fama, o óleo de coco nem sempre é bem visto por médicos e nutricionistas. É que, apesar de sua origem ser vegetal, ele apresenta um alto teor de gordura saturada.

Um estudo publicado em 2017 pela Associação Cardíaca Americana mostrou que 82% da gordura do óleo de coco é saturada. Esse percentual é maior do que o da manteiga (63%), da gordura bovina (50%) e da banha de porco (39%).

Especialistas não recomendam utilizar o óleo de coco como um substituto para o azeite, por exemplo. Outros óleos com gordura boa, caso dos derivados de abacate, chia, girassol e canola, também são opções mais saudáveis, embora todos devam ser usados com parcimônia.

3. Tomar várias xícaras de chá verde ao longo do dia.

Alguns estudos sugerem que o chá verde pode reduzir o risco de doenças cardíacas e ajudar no emagrecimento.