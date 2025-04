Alimentos aliados do intestino: estes 7 não podem faltar na sua dieta

Fontes de prebióticos (fibras que alimentam as bactérias boas)

Imagem: iStock

Os prebióticos são tipos específicos de fibras que o corpo humano não digere, mas que servem de alimento para as bactérias boas do intestino. Em outras palavras, eles ajudam essas bactérias a crescerem e se manterem ativas.

1. Feijão

Clássico da culinária brasileira, o feijão é rico em fibras solúveis com ação prebiótica. Essas fibras não são digeridas pelo organismo, mas servem de alimento para as bactérias benéficas do intestino, favorecendo o equilíbrio da microbiota intestinal e melhorando a digestão.

2. Chicória