Podcast revela o fracasso do ridículo plano de carreira traçado para Neymar

Desde então, a carreira de Neymar passa por escândalos que precisam ser controlados pelo time do pai e a ideia de ocupar o lugar deixado por Senna no coração da nação vai definitivamente pelo ralo.

Escutar o podcast me deixou com a impressão de que, por mais que a carreira do craque possa ser considerada bem sucedida, dado os bilhões arrecadados, haverá sempre a frustração de não ser um ídolo nacional da qualidade de Senna. O dinheiro abundante deve mesmo deixar o desgosto aquietado até certo ponto. Mas a decepção está ali, ainda que silenciada. Ela fala todas as vezes que Neymar esperneia publicamente. O ressentimento não se esconde muito bem, ele volta como sintoma, ele berra, ele causa.

O menino-craque que tinha um destino brilhante pela frente foi soterrado por um planejamento megalomaníaco de carreira. A fabricação forçada do ídolo máximo deu errado. Muito errado. E isso fica como desgosto a despeito dos bilhões no banco.