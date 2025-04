Quais são os tipos de azeite e como escolher o melhor para a saúde?

A fritura leva a múltiplas reações químicas e gera compostos químicos, em sua grande maioria não voláteis, ou seja, que permanecem no azeite, alterando suas propriedades físicas. Como essa técnica culinária é uma das menos saudáveis, o melhor é que seja exceção no hábito alimentar, dando preferência, nesse caso, aos óleos com alto ponto de fumaça.

Fraudes

Pelas propriedades e características, o óleo oriundo da azeitona não escapa das fraudes. As mais comuns são adicionar a ele um óleo vegetal, devido ao perfil neutro do óleo vegetal refinado.

O consumidor depende apenas do olfato e paladar para perceber, porém existem órgãos oficiais que fazem análises para reconhecê-los. A dificuldade é evidente quando existem técnicas mais sofisticadas com uso de produtos com composição química muito similar ao azeite.

A realidade é que não há um teste caseiro para identificar a alteração, mesmo com ensaios laboratoriais, é necessário o uso de técnicas modernas.

*Com informações de reportagens publicadas em 20/06/2022 e 26/06/2023