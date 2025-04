Caldo de cana engorda? Pode fazer mal? Veja quem tem que tomar cuidado

A cana-de-açúcar contém compostos antioxidantes, como polifenóis, que podem combater os radicais livres no corpo.

Por isso, reduz o risco de envelhecimento precoce, inflamações, doenças cardiovasculares e neurodegenerativas, além de mutações celulares que causam câncer.

Ajuda na hidratação

Composto principalmente por água, o caldo de cana é uma opção refrescante que ajuda a hidratar o organismo. Após o consumo, a bebida contribui com a reposição dos fluidos perdidos pelo corpo por meio do suor e urina, principalmente no calor ou após atividades físicas.

Pastel com caldo de cana é um clássico, mas é melhor consumir a bebida com alimentos mais saudáveis Imagem: iStock

Caldo de cana engorda?

É importante destacar que nenhum alimento isolado engorda. No entanto, o caldo de cana pode contribuir com o ganho de peso, principalmente em uma dieta desequilibrada.