Introdução alimentar: como garantir que a criança crie bons hábitos

Como ofertar os alimentos?

Se antigamente os bebês eram apresentados à papinha passada no liquidificador, hoje as diretrizes recomendam ofertar uma grande variedade de alimentos frescos e naturais. Entram em cena verduras, legumes, frutas, carnes, ovos, feijões e saem os sucos. Além do leite materno — ou fórmula, na impossibilidade da amamentação —, a única bebida indicada nessa faixa etária é a água.

O uso de ervas e especiarias para temperar as refeições é liberado, mas o sal não é indicado antes dos 12 meses. O açúcar também deve ser evitado até pelo menos os 2 anos de idade.

Também é importante cuidar do posicionamento do cadeirão para que o pequeno possa interagir com a família. Isso se houver a chance de alguma refeição coincidir com os demais integrantes. "Deve-se considerar todo o contexto, hábitos culturais e sociais, até porque a alimentação envolve muitos elementos", ressalta Kalman.

A maneira como é oferecida a comida também varia, mas existem algumas táticas mais comuns:

Método tradicional

Nesse modelo, o bebê recebe o alimento na colher. Hortaliças, tubérculos, feijões e demais ingredientes costumam ser amassados antes, com um garfo, e oferecidos separadamente para que o pequeno tome contato com diferentes sabores e consistências. Recomendam-se carnes bem cozidas e desfiadas. Peixes e aves entram no rodízio junto da bovina.