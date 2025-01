Dengue matou mais que covid em 2024; alta foi de 400% nos óbitos em um ano

Já os índices de covid-19 vêm diminuindo desde 2022. Em 2023, por exemplo, o número era superior ao de 2024, com 14.785, uma redução de 60% dos casos de morte. Os dados são do Ministério da Saúde.

Aumento da dengue pode ter relação com as mudanças climáticas. É o que afirma o plano de ação do governo federal para a redução da dengue e de outras arboviroses. O mesmo já foi dito por Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, em visita ao país em 2024. Ele disse que elevação das temperaturas globais vem contribuindo para o crescimento do número de casos de dengue no país e no mundo.

Além disso, no verão, os casos de dengue tendem a aumentar. Isso acontece devido à alta incidência de chuvas na maior parte do país. O acúmulo de água faz com que a proliferação do mosquito se intensifique. Somado ao calor intenso, o ambiente fica ainda mais propício para que os ovos colocados pelas fêmeas deem origem a milhares de novos mosquitos.

Imagem: iStock

Como se proteger de cada doença?

Dengue