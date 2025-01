Além da virose no litoral, dengue também preocupa; veja como se proteger

O problema continua: só nos primeiros seis dias de janeiro, já são 1.051 casos prováveis em São Paulo, segundo o CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica), órgão da Secretaria de Estado da Saúde. Uma morte está em investigação na cidade de Ribeirão Preto, no interior do estado.

O que explica o aumento dos casos?

Mudanças climáticas podem estar por trás do aumento de casos de dengue no Brasil. É o que diz o plano de ação do governo federal para a redução da dengue e de outras arboviroses. "Os anos de 2023 e 2024 foram marcados por anomalias nos padrões de temperatura e chuvas, decorrentes dos impactos do fenômeno climático", diz o documento.

No Brasil, além dos efeitos das mudanças climáticas, temos uma grande extensão territorial, elevado contingente populacional, sérias e históricas deficiências na coleta do lixo urbano e no fornecimento regular de água para o consumo doméstico, sobretudo nas periferias das cidades de médio e grande portes.

Plano de ação para a redução da dengue e de outras arboviroses

A proliferação do mosquito Aedes aegypti se acelera no verão. O secretário-adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), Rivaldo Cunha, diz que as elevadas temperaturas e o maior volume de água das chuvas contribuem para esse fenômeno.