Conhece a 'prova do laço' para dengue? Teste não deve ser feito em casa

O manguito permanece insuflado por cinco minutos em adultos e por três minutos em crianças. Passado esse tempo, o médico desenha um quadrado de mais ou menos 2,5 centímetros na região do antebraço do paciente.

A ideia é contar o número de petéquias —pequenas manchas vermelhas— formadas dentro desse espaço. Esses pontinhos se formam quando há algo anormal na coagulação do paciente. O teste é considerado "positivo" com ao menos 20 petéquias em adultos e 10 em crianças.

Mas o resultado do teste é prova de doença?

A resposta é não. Médicos ouvidos por VivaBem destacam que o teste é usado por médicos, mas mais para determinar a gravidade dos casos (e não se uma pessoa tem ou não dengue). Melissa Falcão, médica membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, explica que a dengue é classificada em grupos, de acordo com a conduta a ser tomada.

No grupo A, são os pacientes que têm a dengue sem nenhum sinal de alarme. Já se o paciente tem alguma comorbidade, risco social ou a prova do laço positivo, ele é classificado como grupo B. Isso muda a condução do caso, porque no grupo A a pessoa é atendida na unidade de saúde e liberada para ir para casa. No grupo B, obrigatoriamente, o paciente tem de realizar um hemograma e ser acompanhado antes de qualquer liberação.

Melissa Falcão

A prova do laço positiva indica "apenas" que a pessoa testada tem uma baixa de plaquetas ou alguma alteração na coagulação, mas são várias as condições que podem levar a isso —não só a dengue. Por isso, seguir com outros exames após o positivo no teste do laço é necessário.