De lado ou de bruços? A posição que você dorme influencia a saúde

Segundo Parmigiani, o ato de abraçar aumenta os níveis de oxitocina, conhecido como o hormônio do amor. Ele promove relaxamento e bem-estar que auxiliam para uma boa noite de sono. Neste caso, só tem que tomar cuidado porque o braço pode não aguentar muito tempo na mesma posição, com o peso do parceiro. Isso porque pode ficar "amortecido" devido à pressão no conjunto de nervos chamado "plexo-braquial".

Com problemas, mude de posição e vá ao médico

Sguillar explica que a posição de dormir é um hábito e, portanto, pode sim ser alterada, mas exige uma readaptação. Essa mudança normalmente é recomendada a quem tem problemas como apneia posicional, por exemplo, que só acontece devido à posição em que se dorme.

Quem se mexe muito dormindo não está conseguindo achar uma posição confortável ou apresenta algum distúrbio do sono. Se for uma situação que acontece com frequência, é importante procurar ajuda especializada para realizar um diagnóstico específico.

"São casos, geralmente, de pacientes que já acordam cansados, que relatam a sensação de que lutou a noite inteira", relata Fratezi.

*Com informações de reportagem publicada em 21/09/2020