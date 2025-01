'Fui a hospital achando estar só constipada e saí com pés e mãos amputados'

"Escolhi as próteses inferiores primeiro porque assim eu posso levantar, ter autonomia para sair da cadeira de rodas, ir ao meu quintal, cuidar das minhas plantas", explica.

Agora, a professora luta para conseguir as próteses superiores. Enquanto isso não acontece, ela conta com a ajuda, principalmente, da filha mais velha, Letícia Fontes, de 17 anos.

"A minha filha é adolescente e hoje eu dependo dela para muitas coisas. Ela me ajuda a comer, a tomar banho, a fazer a higiene íntima. Às vezes, eu vejo ela cuidando de mim e acho que é um peso imenso. Ela não me fala, mas ela tem todo o direito de querer fazer as coisas dela. E aí eu choro sozinha. Hoje, tenho de fazer as coisas no tempo das pessoas. Ter as próteses superiores melhoraria a minha vida em 100% e me daria essa independência."

Cláudia Fontes, 45, com os quatro filhos: desde que se tornou tetra-amputada, ela conta com a ajuda filha mais velha, Letícia Fontes, 17, para fazer a higiene pessoal e se alimentar Imagem: Arquivo pessoal

'Não sou a mulher forte que todo mundo pensa'

Cláudia conta que, após as amputações, sente falta de fazer coisas básicas do dia a dia. "Eu fico muito triste porque não dirijo mais, e dirigir para mim era um momento só meu. As pessoas reclamavam do trânsito, mas eu adorava", diz.