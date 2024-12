'O que descobri após ficar 30 dias comendo alimentos ultraprocessados'

Quase metade dos brasileiros adultos pode enfrentar a obesidade até 2044, segundo uma pesquisa da Fiocruz apresentada no Congresso Internacional sobre Obesidade —hoje, 56% da população adulta já vive com obesidade ou sobrepeso.

O nutricionista decidiu adaptar a ideia do personal trainer Drew Manning que, em 2011, realizou um experimento similar por seis meses e o registrou.

A dieta de ultraprocessados

O plano de Pompeu era reproduzir o hábito alimentar de pessoas com rotina atribulada e opções limitadas.

"Eu ia ao básico: pão com margarina, presunto e queijo no café da manhã, frituras no almoço, bolo com achocolatado à tarde e fast food no jantar", diz.

Além disso, incluía salgadinhos, alimentos congelados e bebidas açucaradas, totalizando de 3.000 a 4.000 calorias por dia.