'Eu escolhi amputar minha perna e foi a melhor decisão que já tomei'

As medicações e outros tipos de tratamento como fisioterapia e até a quimioterapia —como no caso de Victória— são eficazes na contenção dos sintomas do desmoide. A amputação está mais ligada a um interesse do paciente do que do corpo médico —e esse desejo deve ser respeitado, diz Alves.

A amputação que está mais corretamente indicada é quando o paciente indica, e não médico. Elas são raras, mas, quando acontecem, normalmente é o paciente que solicita.

Samuel Alves

Em relação à síndrome do membro fantasma (quando o cérebro continua a perceber o membro amputado), algo comum entre pacientes, Alves explica que esse sintoma é reduzido quando a pessoa tem tempo e recursos para se preparar antes da operação. "O paciente diminui a incidência e a gravidade da síndrome quando se prepara durante muito tempo com fisioterapia, medicação e psicoterapia."