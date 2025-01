Por que ultraprocessados são tão ruins para a saúde?

Em entrevista ao The Washington Post, Anthony Fardet, cientista nutricional que estuda os efeitos do processamento de alimentos na saúde, disse que o ultraprocessamento quebra as ligações naturais entre os nutrientes e cria outras que o corpo pode não reconhecer. "Ao fazer isso, perturba o processo digestivo", disse.

Essas formulações industriais também costumam ser ricas em amido, o que pode afetar a forma como o corpo absorve a glicose e outros nutrientes, conforme mostrou um estudo publicado no periódico The American Journal of Clinical Nutrition em agosto de 2021. Segundo os pesquisadores, a longo prazo, essas alterações na digestibilidade e nas respostas metabólicas podem estar associadas ao risco de diabetes tipo 2 e obesidade.

Composição nutricional desbalanceada

Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, as alterações industriais deixam esses alimentos ricos em gorduras e açúcares, e é comum que tenham alto teor de sódio, por conta da adição de grandes quantidades de sal.

Essas alterações estendem a duração dos produtos, intensificam o sabor, ou mesmo encobrem sabores indesejáveis oriundos de aditivos ou de substâncias geradas pelas técnicas envolvidas no ultraprocessamento.

Ainda segundo a publicação, a ausência ou presença limitada de alimentos in natura ou minimamente processados nesses produtos faz com que eles sejam pobres em vitaminas, minerais e outras substâncias com atividade biológica.