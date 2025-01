Roxa, branca, laranja: batata-doce controla glicemia e traz saciedade

As variedades de batata-doce mais comuns no Brasil são a branca de casca mais rosada, conhecida como BRS Rubissol, e a amarela, chamada de BRS Amélia. Camila Queiroz, coordenadora do curso de nutrição da Universidade Cruzeiro do Sul Virtual

Alguma é mais indicada? E os cuidados?

Imagem: iStock

Não há um tipo específico que seja universalmente mais recomendado do que outros, pois, como explicado, cada variedade tem suas próprias características nutricionais e benefícios, e ainda depende das preferências pessoais. Segundo Cristina Lopes, as diferenças calóricas entre uma batata-doce e outra são bem pequenas —cerca de 100 gramas do alimento cozido contêm cerca de 90 calorias e 20 g de carboidratos. Contudo, ainda assim elas podem influenciar a dieta.

"A batata-doce branca geralmente tem menos açúcar, sendo levemente menos calórica. Já a roxa e a laranja oferecem mais antioxidantes e nutrientes específicos, como antocianinas e betacaroteno, respectivamente. A depender dos objetivos (ganho de energia, saciedade ou aporte de vitaminas), é preciso avaliar a cor mais apropriada", diz a nutricionista.

Embora nenhum alimento isoladamente promova emagrecimento, a batata-doce pode ser uma aliada em uma dieta balanceada devido ao seu índice glicêmico moderado, que reduz picos de insulina e proporciona maior saciedade, auxiliando no controle do apetite.