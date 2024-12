Engorda? Sem glúten é low carb? 12 mitos e verdades sobre pães

1. Pão engorda

Imagem: iStock

Mito. Em primeiro lugar, é importante frisar que nenhum alimento sozinho é capaz de engordar. Outro ponto é que o pão raramente é consumido sozinho. Então é preciso levar em consideração também o seu acompanhamento no contexto da dieta geral.

Isso posto, sua contribuição individual no aumento de peso vai depender muito do tipo de farinha que compõe o pão e na quantidade consumida por dia, claro.

"A questão do ganho de peso está relacionada ao excesso de calorias consumidas em comparação com o gasto energético do corpo. Ou seja, se você come mais do que o necessário ou do que 'gasta', o excesso vai ser acumulado, fazendo você engordar", esclarece Érica Bastos Queiroz, nutricionista pela UNEB (Universidade do Estado da Bahia) e especialista em nutrição esportiva funcional e clínica.

2. Pão sem glúten é low carb

Mito. Pão sem glúten não é automaticamente low carb. Isso vai depender do tipo de farinha usada no preparo do pão. "Muitas versões utilizam farinhas alternativas que podem ser tão ricas em carboidratos quanto a farinha de trigo, como a farinha de arroz ou de mandioca", comenta Eline de Almeida Soriano, médica nutróloga e diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).