Quais os exercícios mais praticados em 2024 e as tendências para 2025?

Com o retorno ao trabalho presencial, no escritório, as pessoas devem voltar a praticar mais exercícios em casa. Por uma questão de flexibilidade, evidenciada pelo registro de acessos a aplicativos de bem-estar, que cresceu 130% em 2024.

Também está em alta a valorização de atividades que ajudem a equilibrar o trabalho e a vida pessoal. Intervalos para cuidar do bem-estar no meio do expediente devem se tornar mais frequentes no próximo ano.

Os programas de bem-estar corporativo estão sendo aprimorados e devem adotar mais iniciativas de prevenção ao burnout e melhorar a qualidade de vida dos funcionários. Isso pode ajudar as empresas a economizarem com custos de saúde e aumentar a produtividade no trabalho.

Para o exercício virar hábito em 2025

Muitas pessoas começam a treinar, mas desistem após algumas semanas ou meses por não gostarem da atividade. O segredo para fazer do exercício um hábito é encontrar um esporte de que você realmente goste. Além disso, algumas estratégias podem ajudar a manter a motivação e tornar a prática esportiva algo natural na rotina:

Aproveite a mudança de ano