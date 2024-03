Óleo de coco faz bem à saúde e emagrece? Calma, os benefícios são outros

Extraído da polpa do fruto fresco e maduro, o óleo de coco é composto basicamente por gorduras, ácidos graxos saturados (mais de 80%) e ácidos graxos insaturados (oléico e linoléico). Apesar da fama de "gordura do bem", ainda é um alimento polêmico.

De acordo com Durval Ribas Filho, presidente da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia), há muito modismo e propagação de informações incorretas. Existem, sim, diversos estudos que destacam os benefícios do óleo de coco, mas também há pouca comprovação científica sobre os efeitos nutricionais. E nem todas as pesquisas são sobre os efeitos positivos do alimento.

"O óleo de coco é um alimento que precisa ser consumido de forma moderada por ser uma gordura. Não é recomendado que seja a única fonte de gordura na dieta e não é um alimento milagroso."

Ou seja, exagerar no consumo faz mal, como acontece com qualquer óleo. E o óleo de coco nem sempre foi bem-visto pelos especialistas por possuir um alto teor de gordura saturada, lembra Edson Credidio, nutrólogo e doutor em Ciências de Alimentos pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Benefícios do óleo de coco e como usar

Para que serve o óleo de coco?

O óleo de coco é bastante versátil e pode ser usado tanto em receitas culinárias quanto na rotina de cuidados pessoais, para hidratar a pele e os cabelos.

Ele é usado no preparo de gorduras especiais para margarinas, sorvetes, confeitaria e substitui a manteiga de cacau. Também pode fritar ou refogar alimentos, temperar saladas e até mesmo ser ingrediente na preparação de doces ou salgados, substituindo a manteiga ou óleo em receitas de tortas e bolos.

Na dermatologia, é utilizado como emoliente, ou seja, para amolecer a pele, e como hidratante, principalmente em doenças cutâneas como dermatite atópica e condições de saúde que estão associadas ao ressecamento excessivo da pele.

Ele também ajuda na hidratação do cabelo e no fortalecimento dos fios.

Óleo de coco faz bem à saúde?

As pesquisas são controversas. Estudos realizados em diversos países mostram que aqueles que ingeriram quantidades maiores de óleo de coco aumentaram os níveis de colesterol HDL (considerado "bom"), mas também tiveram aumento do colesterol total e os triglicerídeos do corpo. Ou seja, age como a manteiga e outras fontes de gordura saturada.

Essa afirmação é sustentada pela American Heart Association, por isso, os especialistas recomendam consumir em pequenas quantidades como uma alternativa para outras gorduras.

Já para a área de dermatologia, ele melhora a saúde da pele e dos cabelos. Há estudos que indicam que o óleo de coco aumenta a umidade da pele seca e reduz os sintomas de alergias cutâneas.

Quais os benefícios do óleo de coco?

Um dos benefícios do óleo de coco é seu efeito hidratante na pele Imagem: iStock

Uma revisão de 21 estudos mostrou que não há evidências de que o óleo de coco seja recomendado para prevenir problemas cardíacos, por exemplo. Especialistas consultados pelo VivaBem reforçaram que os estudos que relacionam o óleo a perda de peso e aumento de saciedade são inconsistentes.

Mas, por seu efeito hidratante, ele realmente sintomas de doenças como a dermatite atópica e xerose cutânea que causam ressecamento excessivo da pele.

Qual a informação nutricional do óleo de coco?

De acordo com a Harvard School of Public Health, é 100% gordura, sendo pelo menos 80% saturada. Ele contém ácidos graxos saturados e insaturados. O tipo de gordura predominante é o ácido láurico (47%). Não contém fibras e possui pequenas quantidades de vitaminas e minerais.

Uma colher de sopa (cerca de 13,6 g) possui: 121 Kcal, 0 g de fibras, 0 g de proteína, 0,136 mg de cálcio, 0,007 mg de ferro, 0 mg de sódio, 0,003 mg de zinco e 0,015 mg de vitamina E.

Óleo de coco ajuda no emagrecimento?

Quanto de óleo de coco posso consumir por dia? O importante é ter moderação, pois o alimento é uma gordura Imagem: iStock

A fama de que o óleo ajuda perda de peso vem de sua estrutura química, mais curta que as outras gorduras, que o tornaria mais fácil de absorver pelo organismo. Isso aumentaria a saciedade e impediria o armazenamento de gordura. Mas, há poucos estudos que demonstrem esses efeitos em humanos.

"Embora consumir óleo de coco com moderação não proporcione grandes danos à saúde, é provável que não contribua diretamente na perda de peso. Para conseguir emagrecer é importante manter uma dieta balanceada e atividade física regular", destaca Marcela Voris, nutróloga e diretora da Abran.

Óleo de coco é bom para o cabelo?

O óleo de coco age principalmente nas pontas do cabelo. Ele realmente melhora a sua estrutura e dificulta a quebra dos fios.

"Fornece nutrientes, como a vitamina E e ácidos graxos, que aumentam o brilho, diminuem o ressecamento e desembaraçam. Ele forma uma camada protetora aos agentes externos, sela as escamas e melhora a aparência das pontas", destaca Leonardo Abrucio, dermatologista da BP - Beneficência Portuguesa.

Quando aplicado no cabelo antes da lavagem, reduz a perda de proteínas. Mas, a quantidade de óleo depende das características do cabelo e do couro cabeludo. Ele também pode ser usado antes do shampoo, principalmente em pessoas com cabelos mais secos.

Óleo de coco ajuda a diminuir a queda de cabelo?

Ainda falta estudos confiáveis de que o óleo de coco tem um efeito benéfico para diminuir a queda de cabelo ou turbinar o crescimento dos fios.

As poucas pesquisas que citam esse benefício reforçam que ele tem vitaminas e antioxidantes que fortalecem os fios e eliminam bactérias e fungos.

É comum que caiam até 100 fios de cabelos por dia. Se a queda for muito maior que isso, os motivos precisam ser investigados (estresse em excesso, alimentação inadequada, problemas hormonais e genética). Se a causa o fio enfraquecido, o óleo de coco ajuda a manter esse fio mais resistente e aí sim reduz o problema.

Além disso, ele é benéfico em casos de dermatites do couro cabeludo. Mas é importante usar com cautela e com orientação médica, já que seu uso incorreto piora o problema.

Como fazer hidratação com óleo de coco?

Escolha um óleo de coco extravirgem.

A hidratação capilar pode ser feita usando o óleo como único ingrediente, aplicando-o diretamente nos cabelos, ou misturando-o na máscara de hidratação.

Ele pode ser usado em qualquer tipo de cabelo, mas cada um vai responder de um jeito —cabelos mais oleosos costumam ficar mais pesados, por exemplo.

Óleo de coco é bom para a pele?

Pode ser um aliado para a pele por sua ação antioxidante, mas deve ser aplicado com cautela. Em grandes quantidades, obstrui os poros e causa acne.

Além disso, pode ser usado para retirar maquiagem e outras impurezas, acalmar a pele em casos de queimaduras ou quando há aumento da sensibilidade pós-praia.

Para hidratação, deixa alguns minutos na pele e sempre retire-o corretamente.

No corpo, pode ser usado em áreas mais ressecadas como joelhos e cotovelos.

Como usar o óleo de coco no rosto?

O óleo de coco tem poder umectante, mas pode ser comedogênico, ou seja, bloquear os poros do rosto. Por isso, uma fina camada é o suficiente. Ele é indicado principalmente para peles secas, sensíveis ou mista.

"Use apenas na parte periférica do rosto e não na zona T (centro da testa, nariz e queixo), que são áreas mais oleosas da face. Nas peles seca e sensível, basta uma fina camada no rosto pela manhã ou de noite", afirma Luciana Abreu, dermatologista do Hospital São Lucas da PUC-RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul).

Óleo de coco ajuda a tirar manchas no rosto?

Não existem estudos a respeito. De acordo com os dermatologistas consultados, para clareamento das manchas existem outras substâncias com princípios ativos primordialmente clareadores.

"O que acontece é que ele acalma a pele e evita que ela manche caso haja uma agressão externa, como queimaduras, por exemplo", diz Fabiana Seidl, dermatologista.

Por apresentar ação calmante e hidratante, ele ameniza o inchaço e a aparência cansada das olheiras.

Se for usado como máscara noturna, o ideal é remover bem pela manhã para não deixar o produto acumulado na pele e não obstruir os poros.

Como usar óleo de coco na tatuagem?

Após uma tatuagem, é preciso cuidado com a pele para melhorar a cicatrização e fixar a cor. O óleo de coco, nesses casos, acalma e hidrata, ajudando na recuperação da região da tatuagem.

Dá para fazer óleo de coco em casa?

Há diversas receitas na internet que explicam como preparar o óleo de coco, mas os especialistas consultados não indicam a produção caseira. Existe um tempo adequado para que o óleo seja feito após a colheita do fruto e isso pode afetar a qualidade do produto.

O óleo de coco industrializado possui uma ação mais efetiva na pele e cabelos.

Já o sabor das receitas também pode mudar com o óleo caseiro, que costuma ser adocicado.