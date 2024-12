Pós-treino: o que comer depois da academia para hipertrofia

Frango com batata-doce: o frango é uma carne magra e fornece a dose proteica necessária, enquanto a batata-doce entra com o carboidrato (nutriente que também ajuda no transporte da proteína para dentro do músculo). Por ser de baixo índice glicêmico, a batata ainda libera insulina de forma lenta no corpo, o que garante a sensação de saciedade por mais tempo.

Imagem: iStock

Iogurte natural: é uma boa alternativa para quem fez um treino leve pela manhã ou à tarde, já que o alimento servirá de lanche. Nos mercados, ainda é possível encontrar versões mais proteicas. Por ser líquido, o iogurte também tem rápida absorção e é uma opção bastante prática, fácil de levar na mochila da academia.

Imagem: iStock

Pão integral com ovo: o ovo entra com a proteína, enquanto o pão é o carboidrato da refeição. Opte pela versão integral, que tem mais fibras (bom para o funcionamento do intestino) e ainda sacia por mais tempo. Caso não queira comer ovo, recheie o sanduíche com queijo cottage ou duas fatias de queijo branco.