Exercício ou dieta para combater a celulite: o que é mais eficiente?

A celulite é, em geral, acompanhada de um acúmulo de líquido que causa inchaço (edema), que comprime os capilares, acentuando a má circulação e o próprio edema. Simultaneamente, as trocas entre as células e o sistema circulatório diminuem, fazendo com que as células adiposas armazenem gordura em excesso e aumentem de volume. Por esse motivo, emagrecer contribui com a redução da celulite.

Quando a gordura diminui, automaticamente aumenta o aporte sanguíneo e melhora o quadro inflamatório. Exercícios aeróbios como corrida, caminhada e spinning atuam diretamente na redução do tecido adiposo, enquanto a musculação e a ginástica localizada melhoram o tônus muscular, o que ajuda a disfarçar a celulite. O aumento no volume dos músculos comprime o tecido gorduroso, o que torna a pele mais lisa.

Dieta previne a celulite e melhora o aspecto da pele

Imagem: Primoz_Korosec/iStock

Os principais mecanismos para o desenvolvimento da celulite são retenção hídrica, acúmulo de gordura no tecido subcutâneo e alterações na microcirculação. Isso significa que a dieta é essencial na prevenção do problema. "Hidratação inadequada e dietas ricas em sódio, açúcares e carboidratos (como a maioria dos produtos industrializados) só pioram o quadro", diz a nutróloga e endocrinologista Priscilla Martins.

Para melhorar a celulite é preciso ter uma ingestão adequada de água e uma dieta equilibrada, rica em vitaminas, minerais e substâncias antioxidantes, além de pouco sódio. De acordo com a médica, esses alimentos melhoram a microcirculação, diminuem a retenção hídrica e o volume das células adiposas, ou seja, melhoram o aspecto da celulite.