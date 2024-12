Fogos podem assustar: como ajudar crianças com autismo durante o Réveillon

Mantenha a criança segura. Pais ou cuidadores podem fazer um trabalho de contenção da criança para evitar que ela se machuque ou machuque outras pessoas. Se ela não se sentir confortável para participar da celebração, respeite sua vontade. Se possível, escolha um local mais afastado do barulho, mas se não tiver essa opção, busque criar um espaço seguro dentro de casa, onde ela possa se sentir mais à vontade.

Observe e acolha as reações. Veja como a criança reagiu, valide seus sentimentos e a ajude a processar o que aconteceu. Explique também às pessoas em volta como colaborar e respeitar as necessidades do indivíduo com TEA.

Tenha ajuda profissional. Uma das formas de amenizar o problema é trabalhar com terapeutas ocupacionais para que a pessoa seja dessensibilizada dos estímulos que a deixam desorganizada antes de eventos como esse. As terapias podem ajudar, mas não resolvem a questão por completo, porque não há um treino sobre como lidar com a situação, e estamos falando de uma característica da pessoas. É mais fácil as outras pessoas se adaptarem à realidade dela.

*Com informações de reportagem de 30/12/2019