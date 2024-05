'O autismo e a corrida me fizeram descobrir minha força física e mental'

"Percebi que trabalhar com barulho me incomodava, que as interações me deixavam ansiosa. Tinha desacostumado e, na ressocialização, as coisas me incomodavam demais", conta.

Ela começou a conversar com o terapeuta sobre as novas percepções, já suspeitando que pudesse ser autismo. Na época, os dois estavam assistindo à série Atypical, cujo protagonista está no espectro autista.

"Tinha atributos [do personagem] que eu identificava em mim que eram menos visíveis para outras pessoas e perceptíveis para mim", comenta.

Por exemplo: Beca sempre vai aos mesmos restaurantes e visita os mesmos locais, pois já sabe como eles funcionam e é ter informações prévias que a deixa segura no ambiente. Do contrário, sente-se ansiosa.

Ela e o terapeuta foram maturando o tema nas sessões até a publicitária decidir consultar uma neuropsicóloga especializada em TEA (transtorno do espectro autista).

Diagnóstico, tabu e aceitação

"Foi um processo moroso", define Beca. Entre começar a falar sobre autismo e de fato ter coragem para ir atrás do diagnóstico, foram cerca de oito meses. Na investigação, há cerca de dois anos, ela fez um teste psicológico adaptado do teste para crianças.