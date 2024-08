'Sobrecarregada, grito, choro e rolo no chão': ela tem 3 filhos com autismo

Mãe de três filhos com autismo, a dona de casa Patrícia Soares, 47, compartilha nas redes sociais como é a vida da família, que é do Recife, mas atualmente mora em Juazeiro do Norte, no Ceará. Pedro, 12, e Manuela, 10, têm nível 3 de suporte do transtorno e dependem da mãe para fazer todas as atividades, como tomar banho e se alimentar. Bruna, 20, tem nível 1 e já mora sozinha.

Com uma rotina bem estabelecida com os filhos, Patrícia diz que isso evita as temidas crises, mas de vez em quando as coisas saem dos trilhos. Nos momentos em que se sente sobrecarregada, ela grita no travesseiro, chora embaixo do chuveiro e rola no chão (sempre longe dos filhos) como estratégias para extravasar.

A seguir, Patrícia conta como descobriu o autismo dos três, fala da dificuldade de inseri-los na escola e diz que o autismo vivido por pessoas de baixo poder aquisitivo —como é o caso da família— não é o mesmo de quem pode pagar pelo acompanhamento necessário.