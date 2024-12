Sensibilidade a estímulos: como é o transtorno da filha de Maíra Cardi

Não existem exames laboratoriais ou de imagem para diagnosticar a síndrome sensorial. O diagnóstico é clínico, a partir de relatos dos pais, professores ou cuidadores da criança. Instrumentos específicos de avaliação, como escalas, também são aplicados por terapeutas ocupacionais para avaliar como a criança processa informações sensoriais. Além do terapeuta ocupacional, o diagnóstico também pode incluir neuropediatra, psiquiatra infantil, neuropsicólogo e fonoaudiólogo.

O que causa o problema?

Diversos fatores. Segundo os especialistas consultados por VivaBem, a síndrome é multifatorial entre eles estão genética, complicações pré-natais, no nascimento e nos primeiros anos de vida, além de fatores ambientais.

Crianças que são expostas a sensorialidades diversas com bastante precocidade e vários estímulos, especialmente nos dois primeiros anos, numa relação mais concreta com o ambiente, tocando, sentindo, cheirando, amassando, colocando na boca ou ouvindo estímulos diferentes, têm menos probabilidade de desenvolver esse transtorno do que crianças que ficam o dia inteiro no tablet ou num ambiente de pouca estimulação dentro de casa.

Anderson Nitsche, do Hospital Pequeno Príncipe (PR)

Em alguns quadros, é possível prevenir a condição. Enquanto fatores genéticos não podem ser alterados, se a TPS for desenvolvida por fatores ambientais é possível diminuir as chances de uma criança ter o transtorno. Entre os cuidados estão: levar a criança ao parque; pisar na grama, areia; brincar com brinquedos de texturas diferentes; ter relações com outras crianças e diminuir tempo de tela.

Quais são os sintomas?

Existem alguns sinais comuns aos pacientes. Segundo o pediatra Nivaldo Fracacio, os sinais são: