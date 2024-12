'Não quero ser guerreira': jornalista da CNN descobre câncer de mama aos 36

Sua primeira ida à TV após o diagnóstico foi recente, há um mês. Ela temia ver os colegas na mesma rotina, enquanto a sua foi alterada num súbito. "Foi um momento muito difícil. A sensação que eu tenho é essa: a vida de todo mundo continua e a minha não", afirma.

Na volta ao trabalho, a jornalista apurava informações nos bastidores, sem vontade de aparecer em frente às câmeras por estar careca. "Eu falava que ia ficar todo o tempo da químio presa em casa", lembra.

"Foi um processo. Comecei a me sentir melhor, depois me abri, conversei com as pessoas, todo mundo foi se acostumando e me mostraram que não tinha por que me esconder."

Jornalista quer dar visibilidade às mulheres que não conseguem acessar o tratamento de câncer de mama Imagem: Reprodução/X/@rodrigues_la

Ao chegar à redação certo dia, no início do mês, Larissa se sentiu pronta. Quis voltar ao ar. "A janela de me sentir bem é muito curta, quis aproveitar."

Comunicou o chefe, apurou uma história e falou com os colegas que apresentavam o telejornal que não desejava comentar muito sobre o câncer ao vivo, para não chorar. "Ao mesmo tempo, sentia que precisava dar uma explicação por estar careca."