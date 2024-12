Maíra Cardi revela que filha tem transtorno: 'Achava que era birra'

Maíra Cardi, 41, disse que a filha Sophia, 6, tem TPS (Transtorno do Processamento Sensorial). Em um vídeo publicado no TikTok, a influenciadora explicou a condição e como chegaram ao diagnóstico.

O que aconteceu

Maíra contou que a filha era muito sensível a sons, cheiros e texturas de roupas. "Ela nasceu com essa sensibilidade auditiva. Quando ela era criança ela tinha muita dificuldade de dormir de dia que começou a arrancar os cabelos da cabeça. Eu punha touquinha porque ela arrancava os cabelos da cabeça de tanto nervoso que não conseguia dormir. Contratei uma profissional do sono para saber o que fazer para ela dormir. Estávamos exaustos. A Sophia acordava durante a noite dez vezes e de dia ela não dormia. (...) A pessoa me falou que eu precisava silenciar tudo porque ela percebeu que a Sophia era muito sensível a som."

Maíra disse que filha tem quarto acústico e com isolamento de luz. "Se tiver a luz do ar condicionado ela não consegue dormir. A coisa mais difícil que tem é quando a gente vai para um hotel porque eu tenho que comprar fita isolante, sair fechando tudo."