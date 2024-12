Dá para saber se alguém está mentindo? Por que todos nós contamos mentiras?

Muitas das chamadas "mentiras sociais", as mentiras leves do dia a dia, agem como um "lubrificante social", como descrito por Aldert Vrij em seu livro "Detectando Mentiras e Dissimulações: Armadilhas e Oportunidades". São mentiras voltadas para poupar estresse nas relações diárias sem prejudicar diretamente o alvo da dissimulação, como mentir que está cansado para evitar almoçar com colegas de trabalho num dia em que está aborrecido, por exemplo.

Socialmente, essas mentiras "aceitáveis" são importantes para prevenir conflitos sociais desnecessários e manter a coesão dos grupos, seja em âmbito profissional ou interpessoal. Nesse sentido, a mentira evoluiu como uma ferramenta social para facilitar a vivência em sociedade. Já o uso da falsidade para prejudicar o alvo da dissimulação seria enquadrado como um tipo de comportamento antissocial, ou seja, um comportamento egoísta que é nocivo para as relações sociais no longo prazo.

Dá para saber quando alguém está mentindo?

Até dá para identificar quando alguém está mentindo, mas não é tão preciso quanto a ficção pode fazer parecer. A literatura científica não conseguiu identificar sinais comportamentais ou fisiológicos específicos e exclusivos de dissimulação, ou seja, não há sinais infalíveis para identificar mentiras: sempre se corre o risco de um falso positivo ou falso negativo.

Além disso, o comportamento do mentiroso pode ser afetado por muitos fatores, como a complexidade da mentira, o tempo de preparação prévia e o quão severas são as consequências de ser pego, e a interpretação do detector também pode ser afetada por vieses pessoais. Esses elementos deixam mais difícil diferenciar o comportamento mentiroso do comportamento honesto, porém ansioso, por exemplo.

Algumas pistas mais generalistas que podemos levar em consideração como sinais de dissimulação, dependendo do contexto, incluem: