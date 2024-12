Tudo é ruim, mas há piores: de quais alimentos com açúcar você deve fugir

O tipo de açúcar que você ingere pode determinar qual é o impacto na sua saúde, apontou um estudo da Universidade de Lund, na Suécia, publicado no dia 8 de dezembro no periódico Frontiers in Public Health.

Suco de caixinha está entre "vilões"

Estudiosos se basearam em dados de 69.705 suecos entre 45 e 83 anos. Eles participaram de dois levantamentos entre 1997 e 2009, sendo que 47,2% dos pacientes eram mulheres, e 52,8% eram homens, e responderam a questões sobre suas dietas e estilos de vida.

Cientistas também utilizaram dados destes pacientes no Registro Nacional de Saúde, para verificar a presença de sete doenças cardiovasculares até 2019. Entre as doenças estudadas estavam derrame (acidentes vasculares cerebrais isquêmicos e hemorrágicos), infarto, fibrilação atrial, aneurisma da aorta abdominal, isquemia cardíaca, estenose aórtica e insuficiência cardíaca.