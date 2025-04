8 alimentos que é melhor manter longe de casa para não sabotar a dieta

Bebidas alcoólicas O álcool é um grande vilão do emagrecimento (e da saúde), por ser bastante calórico. Para se ter ideia, 1 grama de álcool tem 7 calorias, enquanto a mesma quantidade de proteínas ou carboidratos contém 4 calorias. Além disso, como o álcool é altamente tóxico, o organismo concentra esforços para metabolizar a substância e eliminá-la logo do corpo, "deixando de lado" a metabolização de carboidratos, por exemplo, que serão estocados como gordura corporal. A bebida ainda tende a aumentar o apetite e a busca por alimentos calóricos e pouco nutritivos, como frituras, doces e fast-food, especialmente no dia seguinte, quando bate a ressaca.

Produtos pré-prontos congelados Grande parte desses alimentos apresenta muito sódio, açúcar, óleos vegetais, gordura saturada, conservantes, aditivos químicos e outras substâncias prejudiciais à saúde. Eles geralmente são bastante calóricos e pobres nutricionalmente, o que não gera saciedade e faz com que você coma muito e logo tenha fome.

