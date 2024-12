Quanto tempo e como você precisa se alongar para melhorar a flexibilidade?

Não há recomendações claras sobre a quantidade ideal necessária para este exercício obter o resultado. Nossa nova pesquisa examinou por quanto tempo, com que intensidade e com que frequência você precisa se alongar para melhorar sua flexibilidade - provavelmente, é menos do que você imagina.

Alongamento estático significa posicionar e alongar os músculos enquanto se mantém parado Imagem: iStock

Avaliando os dados

A equipe da pesquisa passou o último ano reunindo dados de centenas de estudos sobre milhares de adultos ao redor do mundo. No total, analisamos 189 estudos de mais de 6.500 adultos.

Foram comparados os efeitos de uma única sessão ou de múltiplas sessões de alongamento estático em um ou mais resultados de flexibilidade, em comparação com aqueles que não se alongaram.

Quanto tempo?

Descobrimos que manter um alongamento por cerca de quatro minutos (cumulativamente) em uma única sessão é ótimo para uma melhora imediata na flexibilidade. Se o tempo for maior, parece que não haverá diferença.