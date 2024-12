Anvisa estuda retenção de receita para venda de Ozempic e Wegovy

A Anvisa está avaliando a implementação da retenção de receitas médicas para a compra de medicamentos à base de semaglutida, como Ozempic e Wegovy.

O que aconteceu

Anvisa estuda reter receita para compra de canetas emagrecedoras, amplamente utilizadas no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. Os medicamentos são de tarja vermelha, ou seja, exigem a assinatura de um médico na prescrição, mas não a retenção da receita pela farmácia. A proposta busca conter o uso indiscriminado desses medicamentos, que têm ganhado popularidade também como auxiliares para perda de peso em pessoas sem indicação médica, impulsionadas por tendências nas redes sociais e relatos de celebridades.

Ozempic e Wegovy são análogos de GLP-1, hormônio que atua no controle do apetite, no metabolismo da glicose e na regulação do peso corporal. Originalmente aprovados para tratar diabetes tipo 2, esses medicamentos também se mostraram eficazes na redução significativa de peso em pessoas com obesidade. Além disso, estudos recentes indicam benefícios adicionais, como a proteção contra doenças cardiovasculares e renais, aumentando ainda mais a procura por esses tratamentos.